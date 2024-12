Betrunken zur Polizei in Weilburg gefahren

Die Polizei in Weilburg hat am Donnerstag einen Mann an der Weiterfahrt gehindert, der betrunken mit seinem Auto zur Polizei gekommen war.

Dieser wollte laut Polizei einen "Sachverhalt" mitteilen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von mehr als zwei.