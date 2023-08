Betrunkene Autofahrerin in Nidda baut Unfall

Kurzmeldung Betrunkene Autofahrerin in Nidda baut Unfall

Eine alkoholisierte Autofahrerin hat in der Nacht zum Montag in Nidda (Wetterau) in einem Kreisverkehr die Kontrolle über ihren Wagen verloren, ein Verkehrsschild gerammt und eine Mauer gestreift.

Ihr Auto war nicht mehr fahrtüchtig, wie die Polizei berichtete. Auf die 27-Jährige wartet ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Der Gesamtschaden wird mit 6.500 Euro beziffert.