Betrunkener baut mehrere Unfälle in Viernheim

Ein laut Polizei betrunkener Autofahrer hat in der Silvesternacht gleich drei Unfälle verursacht.

Veröffentlicht am 01.01.25 um 12:01 Uhr

Zuerst fuhr er in Viernheim (Bergstraße) zwei Fußgänger an und verletzte diese leicht. Dann rammte er ein am Straßenrand geparktes Auto und kollidierte schließlich mit einer Laterne. Der Fahrer wurde vorübergehend festgenommen.