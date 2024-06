Betrunkener bricht in Bank in Lollar ein

Ein Mann ist in der Nacht zum Freitag in eine Bankfiliale in Lollar (Gießen) eingebrochen.

Nach Polizeiangaben verschaffte er sich gewaltsam Zugang und löste dadurch Alarm aus. Der 31-Jährige wurde in der Bank festgenommen. Da er stark alkoholisiert war, musste er die Nacht in einer Zelle ausnüchtern.