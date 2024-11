Betrunkener Fahrer beschädigt Autos in Offenbach

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Freitagabend in Offenbach rund 17.000 Euro Schaden an vier Fahrzeugen verursacht.

Laut Polizei hatte er "unter erheblichem Alkoholeinfluss" die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war mit drei parkenden Pkw kollidiert. Der 64-Jährige habe keinen Führerschein.