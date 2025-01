Auto erfasst betrunkenen Fußgänger in Kassel

Mit seinem Auto hat ein Unbekannter einen Fußgänger in Kassel erfasst und ist anschließend geflüchtet.

Veröffentlicht am 21.01.25 um 13:40 Uhr

Der 57-jährige Fußgänger stürzte auf den Kopf und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Atemtest habe bei ihm einen Wert von 3,1 Promille ergeben. Laut Zeugen soll er am Montag plötzlich und schwankend auf die Straße getreten sein, wo es zum Zusammenstoß kam.