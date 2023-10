Betrunkener in Nidda kracht mit Auto in Mauer

Mit über zwei Promille ist am Sonntag ein 42-Jähriger mit seinem Auto in eine Mauer in Nidda (Wetterau) gekracht.

Laut Polizei hatte er die Kontrolle verloren. Der Fahrer erlitt demnach leichte, seine 33-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen.