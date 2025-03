Betrunkener ohne Führerschein fährt über Verkehrsinsel in Taunusstein

Mit rund 3 Promille Alkohol im Blut ist ein 57 Jahre alter Autofahrer am Samstagabend in Betrunkener ohne Führerschein fährt über Verkehrsinsel in Taunusstein-Neuhof über eine Verkehrsinsel gefahren.

Veröffentlicht am 30.03.25 um 14:29 Uhr Link kopiert!







Link kopiert!







Wie die Polizei am Sonntag berichtete, ließ der Mann den Wagen mit zwei platten Reifen wenig später stehen und lief zu Fuß weg. Beamte nahmen ihn fest: Er hatte demnach keine Fahrerlaubnis und war am Vortag bereits mit 4 Promille am Steuer erwischt worden.