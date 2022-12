Beuth will Hessen für Warnungen sensibilisieren

Warntag Beuth will Hessen für Warnungen sensibilisieren

Der bundesweite Warntag am kommenden Donnerstag soll die Menschen nach den Worten von Hessens Innenminister Beuth (CDU) für Warnungen vor gefährlichen Ereignissen sensibilisieren.

"Immer wieder führen uns lokale Gefahrenlagen vor Augen, wie wichtig die verschiedenen Warnkanäle in solchen Fällen sind", erklärte Beuth am Samstag in Wiesbaden.

Neben Alarmsirenen und Radiodurchsagen werde die Bevölkerung dann auch wieder über die kostenlose Warn-App hessenWARN sowie die Social-Media-Kanäle der Polizei informiert.