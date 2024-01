Bewohner nach Brand in Weilmünster tot gefunden

Nach einem Schwelbrand in einem Einfamilienhaus in Weilmünster (Limburg- Weilburg) ist der Bewohner tot in der Küche gefunden worden.

Das Feuer sei offenbar vom Herd ausgegangen, teilte die Polizei am Freitag mit. Das komplette Haus sei am Donnerstagvormittag verrußt gewesen, Brandgase hätten sich ausgebreitet. Ein Nachbar hatte sich Gedanken um den 83-Jährigen gemacht und beim Öffnen der Tür den Ruß und den Brandgeruch bemerkt. Er alarmierte die Feuerwehr, die den toten Mann fand.