Biber-Bissspuren in Frankfurt-Niederrad

Am Main hat der Biber schon länger ein Zuhause gefunden - nun hat das Nagetier wohl die Parkanlage am Licht- und Luftbad Niederrad in Frankfurt für sich entdeckt.

Das städtische Grünflächenamt teilte mit, es gebe Meldungen über Bissspuren. Dass dort tatsächlich Biber leben, sei zwar noch nicht bestätigt, aber wahrscheinlich, so ein Sprecher: "Es gibt am Main in verschiedenen Bereichen Ansiedlungen von Bibern."

Laut Regierungspräsidium Darmstadt leben inzwischen in allen größeren Fließgewässern in Hessen wieder Biber, besonders viele von ihnen in Südhessen.