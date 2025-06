Bis zu 36 Grad Hessen erwartet Hitze-Wochenende

Wer ein schattiges Plätzchen am Wasser findet, kann sich glücklich schätzen – in Hessen wird es heiß. Bis Sonntag klettert das Thermometer auf 36 Grad. Doch zum Wochenstart drohen Gewitter.

Nachdem das Pfingstwochenende in weiten Teilen Hessens ins Wasser gefallen ist, winken nach Fronleichnam strahlend klare Tage mit Ausflugswetter. Eine große Wasserflasche gehört dabei unbedingt ins Gepäck.

Während die Temperaturen bis einschließlich Freitag noch knapp unter der 30-Grad-Marke entlangschrammen, steigen sie am Samstag auf bis zu 32 Grad, bevor am Sonntag die große Hitze kommt - bei Freibadwetter bis zu 36 Grad.

Heiße Tage, kühle Nächte

"Die höchsten Werte haben wir entlang des Mains und des Rheins bis an die Bergstraße", sagt hr-Meteorologe Ingo Bertram. Dabei zeigt sich auch in den übrigen Regionen kaum ein Wölkchen am hessischen Himmel.

Gute Nachrichten gibt es für alle, die Lust auf Sport und Bewegung im Freien haben - und auch für Menschen, die Probleme mit hohen Temperaturen haben: Denn richtig schwül soll es bis einschließlich Samstag nirgendwo in Hessen werden. "Vor allem in Nordhessen ist es eine sehr trockene Luft", so Bertram.

Außerdem bringen die Nächte weiterhin Abkühlung bei Tiefsttemperaturen zwischen sechs und neun Grad. "In vielen Regionen wird man durch Lüften noch etwas bewirken können", sagt hr-Meteorologe Bertram.

Schauer und Gewitter in Sicht

"Schwierig wird es nur in den Innenstädten der großen Städte wie Frankfurt", so Bertram. Dort werden in der Nacht zu Sonntag um die 18 Grad erreicht.

Die Wetterwende könnte zur neuen Woche kommen. Das kündigt sich bereits am 36 Grad heißen Sonntag an, wenn die Luft feuchter wird und abends von Westen her Wolken aufziehen.

In der Nacht zu Montag drohen dann in Frankfurt, Rhein-Main und Südhessen tropische Nachttemperaturen bis 20 Grad sowie kräftige Schauer und Gewitter.