Ermittlern der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und des Bundeskriminalamts (BKA) ist ein Schlag gegen eine international operierende Kokain-Bande gelungen.

Acht Beschuldigte im Alter zwischen 31 und 65 Jahren seien festgenommen und rund 30 Objekte auch im Ausland durchsucht worden, so die Ermittler am Mittwoch. Zudem seien Vermögenswerte in Höhe von 1,6 Millionen Euro gesichert worden. Die Beschuldigten sollen mit mehreren hundert Kilo Kokain gehandelt, diese in Wohnungen in Frankfurt aufbewahrt und dort oder im Ausland verkauft haben.