BKA in Wiesbaden schaltet Schadsoftware-Plattform ab

Das Bundeskriminalamt in Wiesbaden hat nach eigenen Angaben einen illegalen Online-Service zur Tarnung von Schadsoftware abgeschaltet.

Das Wohnobjekt des mutmaßlichen Betreibers im rheinland-pfälzischen Speyer sei durchsucht worden, so das BKA am Mittwoch. PCs, Laptops, Datenträger und Handys wurden sichergestellt. Der Online-Service soll weltweit von mehr als tausend Menschen für cyberkriminelle Aktivitäten genutzt worden sein. Er habe Schadsoftware so getarnt, dass sie von Antivirenprogrammen nicht erkannt werden konnte.