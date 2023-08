Blaualgen in mindestens drei Badeseen in Hessen

Mindestens drei Badeseen in Hessen sind derzeit mit Blaualgen belastet.

"Das ist für diese Wetterlage ungewöhnlich, eigentlich treten Blaualgen bei Hitze und Niedrigwasser auf", sagte ein Sprecher des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden. Betroffen sind der Fuldasee in Bebra (Hersfeld-Rotenburg), der Schultheis-Weiher in Offenbach und der Badesee Klein-Krotzenburg in Hainburg (Offenbach). Für den Schultheis-Weiher wurde ein Badeverbot ausgesprochen. In den anderen beiden Seen wird vom Baden abgeraten.