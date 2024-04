Gegen Raser und für mehr Verkehrssicherheit: An diesem Freitag werden an vielen Stellen in Hessen Blitzer die Geschwindigkeit der Autofahrer kontrollieren. Wir zeigen die Standorte.

Die hessischen Polizeipräsidien führen an diesem Freitag landesweit Radarkontrollen durch. Anlass dazu bietet eine europaweite Aktionswoche, die Verkehrsteilnehmer auf die Gefahren überhöhter Geschwindigkeiten hinweisen soll, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen im Vorfeld mitteilte.

Wann und an welchen Standorten wird in Hessen geblitzt?

Zwischen 6 und 22 Uhr würden verstärkt Kontrollen an vielen Standorten in Hessen durchgeführt. Am Dienstag gab die Polizei in einer Übersicht bekannt, wo genau in Hessen geblitzt werden soll.

Hier finden Sie alle Standorte der Polizeipräsidien in Nordhessen, Osthessen, Mittelhessen, Westhessen, Südosthessen, Südhessen und Frankfurt.

Zum Einsatz kommen werden sowohl mobile und stationäre Blitzer als auch Handlaser, zivile Polizeiautos sowie Geschwindigkeitsmessanhänger.

Die Polizei verweist darauf, dass während des "Speedmarathons" aber "wie an jedem anderen Tag auch" zusätzlich unangekündigte Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt werden. So sollten auch nicht einsichtige Verkehrsteilnehmer zur Rücksichtnahme gebracht werden.

Beim "Blitzermarathon" 2023 vier Prozent zu schnell

Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit sei eine der Hauptursachen für tödliche Verkehrsunfälle. Mit dem Aktionstag wolle man alle Verkehrsteilnehmer in Hessen dazu ermutigen, Verantwortung für das eigene Verhalten zu übernehmen und das Fahrverhalten anzupassen.

Beim vergangenen "Blitzermarathon" vor rund einem Jahr hatten die Beamtinnen und Beamten an knapp 200 Messstellen in Hessen rund 205.000 Fahrzeuge kontrolliert. Davon waren trotz vorheriger Ankündigung der Messungen rund vier Prozent zu schnell gefahren.

Bei geringen Geschwindigkeitsüberschreitungen bis 10 km/h wird dann ein Verwarngeld fällig – außerorts 20, innerorts 30 Euro. Bei deutlichen Tempo-Überschreitungen kann ein Bußgeld verhängt werden, das deutlich höher liegt, ein kostenpflichtiges Bußgeldverfahren nach sich zieht und am Ende möglicherweise auch Punkte in Flensburg einbringt.

Weitere Informationen Roadpol Operation Speed Anlass für die angekündigten Verkehrskontrollen in Hessen bietet die europaweite Aktionswoche "Roadpol Operation Speed". Sie wird veranstaltet von einem Netzwerk europäischer Verkehrspolizeibehörden, das die Zahl der Unfälle durch Geschwindigkeitsüberschreitungen reduzieren und die Verkehrsteilnehmer auf die Gefahren überhöhter Geschwindigkeiten hinweisen will.



Das Netzwerk koordiniert zweimal jährlich eine Kontrollaktion. Polizeibehörden mehrerer Bundesländer nehmen in diesem Jahr an der Aktion teil. Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen