Messer-Angriff in Wiesbadener Gartenanlage

In einer Gartenanlage in Wiesbaden ist am Samstagabend eine 64-Jährige mit einem Messer verletzt worden.

Zuvor soll sie mit dem mutmaßlichen Täter - einem 42- jährigen Mann - in Streit geraten sein. Der Mann wurde von Zeugen überwältigt und schließlich festgenommen.