Evakuierung dauert an

In Hanau ist eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gefunden worden. Sie muss noch im Laufe des Tages entschärft werden. Mehrere Tausend Menschen sind von der Evakuierung betroffen, diese dauerte am frühen Abend noch an.

Audiobeitrag Audio Bombenfund im Hanauer Pioneer Park Audio Eine Bombe auf einer Baustelle (Symbolbild) Bild © picture-alliance/dpa (Archiv) Ende des Audiobeitrags

Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde am Mittwoch gegen 11 Uhr bei Sondierungsarbeiten im Pioneer Park in Hanau gefunden. Die Stadt informierte daraufhin den Kampfmittelräumdienst des Regierungspräsidiums Darmstadt.

Die Bombe müsse noch im Laufe des Mittwochs entschärft werden, teilte die Stadt mit - die Uhrzeit ist nacih Angaben eines Spreches noch immer unklar. Der Evakuierungsbereich wurde auf 800 Meter um die Fundstelle festgelegt. Die Evakuierung der Sicherheitszone dauerte gegen 18 Uhr noch an, so der Sprecher. Aufgrund einiger notwendiger Kranken- und Liegendtransporte habe sich diese etwas verzögert, sollte aber in der nächsten halben Stunde voraussichtlich abgeschlossen sein.

Rund 3.700 Menschen sind laut Stadt von der Evakuierung betroffen. Auch die Unternehmen Dunlop und Heraeus müssten geräumt werden. Die Evakuierung der betroffenen Unternehmen sowie der privaten Haushalte läuft zur Stunde. Die Stadt Hanau hat auf ihrer Seite entsprechende Informationen und eine Karte zum Evakuierungsbereich veröffentlicht.

Informationen gibt es auch am Bürgertelefon der Stadt Hanau unter der 06181/67660 2000. Unter anderem kann sich hier für Kranken- und Liegendtransporte angemeldet werden.

Notunterkunft in der Main-Kinzig-Halle

Als Notunterkunft steht die Main-Kinzig-Halle an der Eberhardstraße zur Verfügung, wie die Stadt mitteilte. Der Bus-Shuttleservice zur Notunterkunft fährt von der Haltestelle Pioneer Park ab. Haustiere dürfen aus medizinischen Gründen nicht mitgebracht werden. Wer Medikamente zu sich nehmen muss, sollte genug Vorrat für den Tag dabei haben.

Im evakuierten Bereich liegen neben dem Pioneer Park auch die Flüchtlingsunterkunft Sportsfield Housing sowie Teile des Freigerichtviertels.

Busverkehr betroffen, Landesstraße und Bundesstraßen gesperrt

Die Buslinien 6, 8 und 20 werden während der Entschärfung komplett eingestellt, wie Stadt und Feuerwehr mitteilten. Die Buslinie 1 wird umgeleitet. Auch überregionale Buslinien der Linien MKK-51/52/53 und MKK-30, X93 und X94 sind betroffen.

Auch für andere Verkehrsteilnehmende ergeben sich Einschränkungen: So wurde die Landesstraße 3193 und Bundesstraße 43 (Aschaffenburger Straße) zwischen der Anschlussstelle Lamboy und Ernst-Barthel-Straße/Vor der Pulvermühle vollgesperrt. Auch die Bundesstraße 43 (Leipziger Straße) zwischen der Anschlussstelle Hanau Innenstadt in Richtung Wolfgang und Hanauer Kreuz ist gesperrt.

Der Pioneer Park ist ein großes Wohnraumprojekt, bei dem die ehemalige und brachliegende Pioneer Kasernenanlage in Wohnraum für rund 5.000 Menschen umgewandelt wird.