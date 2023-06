Brachiale Tankstellenräuber in Bruchköbel nehmen Zigaretten mit

Beim Einbruch in eine Tankstelle in Bruchköbel (Main-Kinzig) haben zwei Räuber in der Nacht zum Samstag Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen.

Laut Polizei schlugen sie die Glastür mit brachialer Gewalt mit einem Vorschlaghammer ein. Die Zigaretten verstauten sie anschließend in einer mitgebrachten Baustellentrommel. In einem Auto fuhren die Diebe davon, die Polizei sucht Zeugen.