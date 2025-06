Ursache unklar Brand auf Klostergelände in Seligenstadt - Millionenschaden befürchtet

Ein Feuer auf dem Klostergelände in Seligenstadt hat für einen Großeinsatz gesorgt. Die aufwendigen Löscharbeiten dauerten am Freitagabend noch an. Die Polizei befürchtet, der Schaden könnte die Millionengrenze überschreiten.

Eine schwarze Rauchsäule steht über dem Klostergelände in Seligenstadt. Bild © 5vision.news

Auf dem Gelände des Klosters Seligenstadt (Offenbach) ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten auch am Abend noch an. Betroffen ist ein Gebäude der Klostergärtnerei, wie die Polizei mitteilte. Das eigentliche Kloster sei nach ersten Erkenntnissen nicht gefährdet. Starke Rauchentwicklung Die Feuerwehr wurde gegen 14.25 Uhr alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, drang dichter Rauch aus dem Dachstuhl des historischen Trakts. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde eine offizielle Warnmeldung herausgegeben. Anwohner und Verkehrsteilnehmer wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Um an den Brandherd zu gelangen, wurde ein Bagger zur Unglücksstelle beordert. Er trug Teile des Daches ab. Auch ein Teil der Fassade wurde eingerissen. Neben einem Großaufgebot an Feuerwehrleuten war auch die Polizei mit mehreren Streifen vor Ort. Dichter Rauch steigt über der Klostergärtnerei in Seligenstadt auf. Bild © Martin Kania (hr) Wann die Löscharbeiten beendet seien, könne man noch nicht sagen, teilten die Beamten gegen 20 Uhr mit. Zur Absicherung der Brandstelle sollten im Laufe des Abends Bauzäune aufgestellt werden. Schaden womöglich siebenstellig Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Die Polizei geht davon aus, dass der Schaden mindestens im hohen sechsstelligen Bereich liegt. Womöglich könne er aber auch siebenstellig werden und somit die Millionengrenze überschreiten. Die Ursache des Feuers ist den Angaben zufolge noch vollkommen unklar. Sie soll durch Brandermittler der Kriminalpolizei geklärt werden.