Festnahmen nach Messerangriffen in Frankfurt

Die Polizei in Frankfurt hat zwei Männer nach versuchtem Mord und versuchtem Totschlag festgenommen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stach ein 24-Jähriger einen 27-Jährigen am späten Mittwochabend auf offener Straße im Stadtteil Oberrad mit einem Messer in den Oberkörper. Der Täter flüchtete, wurde jedoch von einem weiteren 25-Jährigen eingeholt und ebenso durch einen Stich in den Oberkörper verletzt. Rettungskräfte brachten beide Schwerverletzten in Krankenhäuser. Die Polizei nahm beide Angreifer fest. Ein Haftrichter ordnete U-Haft an.