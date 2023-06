Brand in Berufsschule in Lauterbach keine Brandstiftung

Kurzmeldung Brand in Berufsschule in Lauterbach keine Brandstiftung

Beim Brand in einer Berufsschule in Lauterbach (Vogelsberg) ist am Montag hoher Schaden entstanden.

Brandursache waren nach Polizeiangaben vom Dienstag vermutlich Dachsanierungsarbeiten. Für vorsätzliche Brandstiftung gebe es keine Hinweise. Verletzt wurde niemand. Eine erste Schadensschätzung von rund 250.000 Euro korrigierte die Polizei später auf "eine Summe im mittleren fünfstelligen Bereich".