Brand in Biogasanlage in Gründau

In einer Biogasanlage in Gründau (Main-Kinzig) hat es am Montag gebrannt.

Stand: 02.12.24, 13:03 Uhr









Bild © 5vision.news

Das Feuer sei unter Kontrolle, teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit. Verletzt worden sei niemand. Aktuellen Erkenntnissen zufolge soll ein technischer Defekt das Feuer verursacht haben. Der entstandene Sachschaden wird auf 500.000 Euro geschätzt. Gefahr für Anwohner bestand nicht.