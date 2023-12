Brand in Bischofsheim: Katzen aus Wohnung gerettet

Kurzmeldung Brand in Bischofsheim: Katzen aus Wohnung gerettet

In einem Mehrfamilienhaus in Bischofsheim (Groß-Gerau) hat es am Freitagnachmittag gebrannt.

Nach Polizeiangaben brach das Feuer in der Küche einer Wohnung im Erdgeschoss aus, vermutlich wegen eines defekten Elektrogeräts. Die Mieterin war nicht in der Wohnung. Ihre zwei Katzen konnten gerettet werden. Die Wohnung ist vorerst unbewohnbar.