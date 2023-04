Brand in Darmstädter JVA - Stromausfall auch in Umgebung

In der Justizvollzugsanstalt Darmstadt-Eberstadt hat es gebrannt. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Auf dem Gelände und angrenzenden Straßenzügen fiel der Strom aus.

Wie die Polizei am Sonntagnachmittag mitteilte, wurde der Brand in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Darmstadt-Eberstadt gegen 12 Uhr gemeldet. Vermutlich habe eine technische Störung im Hauptstrom-Verteilerkasten eines Technikraums den Brand ausgelöst.

Der Technikraum liege in einem Verwaltungsgebäude, wo sich keine Personen aufgehalten hätten, als der Brand ausbrach. In einem angrenzenden Gebäude ohne Haftzellen habe sich das Personal rechtzeitig in Sicherheit bringen können, sodass zu keiner Zeit Angestellte oder Häftlinge in Gefahr gewesen seien.

Feuerwehr- und Polizeikräfte am Tor der JVA Eberstadt. Bild © 5vision.news

Stromausfall in der JVA und Umgebung

Nach dem Brand sei es zu Stromausfällen auf dem Gelände der JVA und in angrenzenden Straßenzügen gekommen, die vermutlich im Zusammenhang mit dem Brand stünden, so die Polizei. Am Abend war die Stromversorgung rund um das Gefängnis wieder hergestellt, die JVA selbst wurde über Notstromaggregate versorgt.