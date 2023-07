Feuer in ehemaliger Schule in Wiesbaden

In einer leerstehenden Schule in Wiesbaden ist am Samstag ein Brand ausgebrochen.

Zeugen hätten Rauch bemerkt und die Feuerwehr gerufen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Brandstiftung wird als Ursache vermutet. Der Schaden in der ehemaligen Carl-von-Ossietzky-Schule wird auf 15.000 Euro geschätzt.