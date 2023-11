Brand in Einfamilienhaus in Niederdorfelden

Kurzmeldung Brand in Einfamilienhaus in Niederdorfelden

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Niederdorfelden (Main-Kinzig) ist ein hoher Schaden entstanden.

Das Feuer am Sonntag sei im Bereich der Küche in der noch nicht bezogenen Dachgeschosswohnung ausgebrochen, teilte die Polizei am Montag mit. Alle Hausbewohner hätten sich ins Freie retten können. Der Schaden: rund 150.000 Euro.