Brand in Frankfurter Bar - Ermittlungen wegen Brandstiftung

Die Polizei in Frankfurt ermittelt nach dem Brand in einer Bar in der Schäfergasse wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Veröffentlicht am 31.01.25 um 15:12 Uhr









Laut einer Mitteilung vom Freitag wurden am frühen Donnerstagmorgen Unbekannte dabei beobachtet, wie sie Behälter mit Brandbeschleuniger vor dem Haus platzierten. Neben der Bar geriet auch ein Kiosk in Brand.