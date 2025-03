Vier Verletzte und Millionenschaden bei Brand in Gelnhausen

Bei einem Brand in einem Reihenhauskomplex in Gelnhausen ist am Donnerstagnachmittag ein Millionenschaden entstanden. Zwei Bewohner und zwei Feuerwehrleute wurden verletzt.

Stand: 21.03.25, 07:57 Uhr Link kopiert!









Bild © 5vision.news

Link kopiert!









Nach Polizeiangaben erlitten sie Rauchvergiftungen, Verbrennungen und einen Schock. Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen im Garten eines der Reihenhäuser in der Kinzigstraße ausgebrochen. Die Flammen griffen schnell auf Terrasse und Gebäude über und breiteten sich auch auf die beiden Nachbarhäuser aus. Die Ursache für den Brand war noch unklar.