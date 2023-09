Brand in Gewerbetrieb in Nauheim

In einem Gewerbebetrieb in Nauheim (Groß-Gerau) ist am Samstagmorgen aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Laut Polizei stand ein Lagerraum in Flammen. Feuerwehrleute konnten ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäudeteile verhindern. Der Schaden liegt nach Angaben der Polizei vermutlich im sechsstelligen Bereich.