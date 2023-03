Mann bei Küchenbrand in Heppenheim verletzt

Öl auf Herd vergessen Mann bei Küchenbrand in Heppenheim verletzt

In der Küche einer Mietwohnung in Heppenheim hat es am Samstag gebrannt.

Laut Polizei hatte der 49-jährige Mieter einen Topf mit Öl auf dem Herd vergessen. Seine 19-jährige Tochter bemerkte das Feuer und brachte ihren neunjährigen Bruder in Sicherheit. Der Vater konnte die Flammen löschen, verletzte sich dabei leicht und kam ins Krankenhaus.