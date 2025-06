Brand in leer stehendem Haus Warnung vor Rauchgasen in Usingen

Warnung vor Rauchgasen in Usingen

Brand in leer stehendem Haus

In einem leer stehenden Haus in Usingen ist ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Die Behörden warnen aber vor Rauchgasen.

Veröffentlicht am 04.06.25 um 18:33 Uhr

Der Brand in Usingen (Hochtaunus) hat am Mittwochnachmittag eine Bevölkerungswarnung ausgelöst:

Es werde Brandrauch freigesetzt, hieß es in der Gefahrenmitteilung gegen 17.20 Uhr. "Gesundheitliche Beeinträchtigungen können nicht ausgeschlossen werden! Bitte begeben Sie sich im betroffenen Bereich sofort in geschlossene Räume. Schließen Sie vorsorglich Fenster und Türen und schalten Sie Klima- und Lüftungsanlagen ab."

Feuer nahe Bundes- und Landesstraße

Das Feuer war nahe der Bundesstraße 456 und der Landesstraße 3270 ausgebrochen - in einem seit langem leer stehenden Haus auf einem bewaldeten Grundstück. Wie die Polizei auf hr-Nachfrage mitteilte, brannte am Abend noch der Dachstuhl, nachdem zuvor das ganze Haus in Flammen gestanden hatte.

Verletzte gebe es nicht, die Höhe des Sachschadens konnte zunächst nicht ermittelt werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand demnach nicht.