Brand in leerstehendem Wohnhaus in Gemünden

Kurzmeldung Brand in leerstehendem Wohnhaus in Gemünden

Aus noch ungeklärter Ursache ist in der Nacht zum Freitag ein Brand in einem leerstehenden Wohnhaus in Gemünden (Waldeck-Frankenberg) ausgebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, entstand das Feuer im Dachgeschoss des zweistöckigen Hauses. Der geschätzte Schaden liegt laut Polizei bei rund 50.000 Euro.