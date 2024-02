14 Leichtverletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus in Biebesheim

Ein Wohnhausbrand in Biebesheim hat einen Großeinsatz von Rettungskräften ausgelöst. 14 Menschen wurden leicht verletzt - zwei von ihnen mussten ins Krankenhaus.

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Biebesheim (Groß-Gerau) sind 14 Bewohnerinnen und Bewohner leicht durch Rauchgase verletzt worden. Der Brand war Samstag früh gegen zwei Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in der Küche einer Wohnung in dem Gebäude ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.

Bewohner über Drehleiter gerettet

Die Feuerwehr evakuierte das Haus und brachte alle Bewohner in Sicherheit. Wegen des verrauchten Treppenhauses retteten die Einsatzkräfte mehrere Bewohner der Dachgeschosswohnungen über eine Drehleiter.

Von den Verletzten wurden die 59 Jahre alte Bewohnerin der Wohnung, in der das Feuer ausbrach, und der 65 Jahre alte Bewohner der darüber liegenden Wohnung in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Verletzten wurden vor Ort untersucht und mussten nicht ins Krankenhaus.

Zwei Wohnungen nicht mehr bewohnbar

Die vom Brand betroffene Wohnung sowie die darüber liegende Wohnung in dem Haus sind, nachdem das Feuer gelöscht war, nicht mehr bewohnbar. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt. Zur Brandursache wird ermittelt.