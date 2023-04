Brand in Obdachlosenunterkunft in Hattersheim

In einer Obdachlosenunterkunft in Hattersheim (Main-Taunus) hat es gebrannt.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, gelangten die vier Bewohner eigenständig ins Freie, eine Person musste mit einer Leiter gerettet werden. Verletzt wurde niemand. Warum das Feuer am Freitagabend ausbrach, war zunächst unbekannt. Das erste Obergeschoss ist nicht mehr bewohnbar, zwei Personen wurden deshalb anderweitig untergebracht. Die Höhe des Schadens konnten die Beamten noch nicht beziffern. Die Ermittlungen dauern an.