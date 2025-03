Sechs Verletzte, hoher Schaden und tote Katze bei Brand

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Seeheim-Jugenheim (Darmstadt-Dieburg) sind am Sonntag sechs Personen verletzt worden.

Bei dem Feuer in Seeheim-Jugenheim entstand ein enormer Sachschaden.

Fünf Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen behandelt, eine hinzugekommene Verwandte erlitt laut Polizei einen Schock. Eine Katze im Obergeschoss kam bei dem Brand ums Leben. Das Haus im Ortsteil Ober-Beerbach ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Als Brandursache wird ein defektes Elektrogerät vermutet. Die Schadenshöhe liegt ersten Schätzungen zufolge bei 600.000 Euro.