Brand in Patientenzimmer in Frankfurt

In einem Patientenzimmer des Markus-Krankenhauses in Frankfurt hat es am Mittwochmorgen gebrannt.

Nach Feuerwehrangaben wurde "durch das schnelle, umsichtige und beherzte Eingreifen des Klinikpersonals" Schlimmeres verhindert. Demnach hatten die Mitarbeiter die Patienten aus der Station und aus dem Haus gebracht. Verletzt wurde niemand.