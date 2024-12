Brand in Reinhardshagen - Feuer könnte gelegt worden sein

Nach dem Brand eines unbewohnten Einfamilienhauses in Reinhardshagen (Kassel) am Donnerstagmorgen hat die Polizei am Freitag den Schaden auf rund 150.000 Euro beziffert.

Unterdessen dauern die Ermittlungen zur Brandursache an. Demnach wird Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Die Ermittler suchen weiterhin Zeugen.