Brand in Schreinerei in Lindenfels

In einer Schreinerei in Lindenfels (Bergstraße) ist am frühen Mittwochmorgen ein Feuer entstanden.

Veröffentlicht am 19.02.25 um 12:17 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Betrieb bereits im Vollbrand, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe konnten die Beamten keine Angaben machen.