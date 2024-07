Brand in Wohnhaus in Trebur - Warnung wegen Geruchsbelästigung

Ein Brand in einem Einfamilienhaus in Trebur (Groß-Gerau) hat am Freitagabend für Geruchsbelästigung gesorgt.

Anwohner und Anwohnerinnen waren dazu aufgerufen worden, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, wie die Polizei am Freitagabend mitteilte. Auf Smartphone-Apps wie Katwarn wurde vor der Geruchsbelästigung gewarnt.