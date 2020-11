Zum Artikel Hoffnung auf 2021 : Wird es im nächsten Sommer wieder Festivals geben?

Laute Musik hören, den brummenden Bass in der Magengrube spüren und mit anderen Menschen dicht an dicht zum Takt wippen. Die Sehnsucht nach einem normalen Festivalsommer ist groß. Aber wie realistisch ist das? Festivalmacher in Hessen und ihre Einschätzungen. [mehr]