Brand von 80 Rundballen in Knüllwald

Ein Brand von rund 80 Rundballen hat am Sonntagabend die Feuerwehr in Knüllwald (Schwalm-Eder) beschäftigt.

Veröffentlicht am 28.10.24 um 16:17 Uhr

Die Ballen waren auf einer Wiese an der Kreissraße zwischen Hennemühle und Niederbeisheim in Brand geraten, wie die Polizei am Montag berichtete. Ein 17-Jähriger hatte die brennenden Rundballen als Beifahrer beim Vorbeifahren bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Diese ließ die Rundballen kontrolliert abbrennen.