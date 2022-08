Beim Brand einer Scheune in Ronneburg (Main-Kinzig) ist ein Schaden in Höhe von 100.000 Euro entstanden. Rund 30 Hühner in dem Stall verendeten.

Die Scheune, in der sich neben den Hühnern auch über hundert Heuballen und zwei Traktoren befanden, war am frühen Samstagmorgen in Flammen aufgegangen. Der durch den Brand entstandene Schaden wird auf etwa 100. 000 Euro beziffert. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit.