Brennende Mülltonne führt zu hohem Schaden an Hochhaus in Offenbach

Bei einem Feuer am Samstagabend ist an einem Hochhaus in Offenbach ein Schaden von rund 250.000 Euro entstanden. Ein Mensch erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Veröffentlicht am 09.02.25 um 11:20 Uhr









Wie die Polizei mitteilte, geriet aus noch ungeklärtem Grund eine Mülltonne vor dem Haus in Vollbrand. Das Feuer ging zunächst auf weitere Mülltonnen und abgestellten Sperrmüll über, bis es schließlich die Gebäudewand erreichte und beschädigte. Die Feuerwehr löschte den Brand.