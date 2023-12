Im mittelhessischen Kirchhain ist ein brennendes Auto gegen eine Hauswand gerollt. Die Polizei konnte den Fahrer ausfindig machen - er war betrunken.

Das Fahrzeug des 46 Jahre alten Mannes war in der Nacht zum Montag in Kirchhain (Marburg-Biedenkopf) aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das teilte Polizei am Morgen mit.

Der Fahrer habe das Auto verlassen, habe bei Anwohnern geklingelt, um die Feuerwehr zu rufen - und sei dann verschwunden. Das Auto sei dann herrenlos gegen eine Hauswand im Stadtteil Sindersfeld gerollt.

Polizei schnappt 46-Jährigen

Dabei entstand an dem Mehrfamilienhaus ein leichter Schaden, die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und verhinderte Schlimmeres. Der Verursacher flüchtete zwar, die Polizei konnte ihn aber ausfindig machen.

Er war alkoholisiert. Das ausgebrannte Fahrzeug wurde sichergestellt, um die Brandursache zu ermitteln. Die Polizei schätzt den Sachschaden an Auto und Hauswand auf 25.000 Euro.