Ein 87 Jahre alter Autofahrer ist auf einer Landstraße im Main-Kinzig-Kreis mit einem Bus zusammengeprallt. Jede Hilfe kam für ihn zu spät.

Ein Mann ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall im Main-Kinzig-Kreis gestorben. Nach Polizeiangaben war der 87-Jährige aus Neuberg am Morgen in seinem Auto auf der Landstraße 3268 zwischen Bruchköbel und Erlensee unterwegs, als er aus bisher unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geriet.

Dort stieß sein Wagen mit einem Bus frontal zusammen. Der Wagen kam durch den Aufprall ins Schleudern und blieb auf dem Radweg stehen.

Der Autofahrer verletzte sich so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die vier Insassen des Busses kamen laut Polizei zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Der entstandene Schaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.