Nächste Woche sind wieder Kampfhubschrauber der Bundeswehr über Nordhessen unterwegs. Das Regiment in Fritzlar trainiert seine Piloten. Nachts könnte es laut werden.

Veröffentlicht am 28.03.25 um 16:01 Uhr

Die Bundeswehr absolviert von Montag bis Donnerstag wieder Nachtflüge mit dem Kampfhubschrauber Tiger. Nach Angaben des 36. Kampfhubschrauberregiments in Fritzlar fliegen die Piloten in Hessen über Alsfeld, Marburg, Allendorf an der Eder und Korbach sowie Bad Hersfeld.

Gebiete in Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sind nach Angaben vom Freitag ebenfalls betroffen.

Bundeswehr trainiert mit Kampfhubschraubern

Bei den Übungen handelt es sich um Trainings- und Ausbildungsflüge, wie das Regiment mitteilte. Da Tiefflüge in teilweise weniger als 30 Metern Höhe geplant sind, könne es laut werden.

Um die Störungen so gering wie möglich zu halten, soll das Übungsgebiet stetig gewechselt werden. Lärmbeschwerden können an das Bürgertelefon unter 0800 8620730 gerichtet werden.

Tiger fliegen bis zu 290 Kilometer pro Stunde

Der Tiger ist das Hauptwaffensystem des Regiments in Fritzlar. Er legt bis zu 290 Kilometer pro Stunde zurück und bekämpft feindliche Luft- und Bodenziele, auch bei Dunkelheit und schlechter Witterung.

Die Kampfhubschrauber können mit Luftabwehrraketen, Panzerabwehrflugkörpern, ungelenkten Raketen und schweren Maschinengewehren ausgestattet werden.

Dem Regiment Fritzlar gehören sieben Staffeln mit ungefähr 1.200 Kameradinnen und Kameraden an. Es kann für Verbindungs- und Erkundungsflüge sowie Rettungsoperationen und Katastrophenhilfe eingesetzt werden.