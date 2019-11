Collage: Busunfall vor dem Hauptbahnhof in Wiesbaden

Bus außer Kontrolle: Ein Toter und 23 Verletzte in Wiesbaden

Unglück am Hauptbahnhof

Ein Busfahrer hat am Wiesbadener Hauptbahnhof die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Die Folgen waren verheerend.

Nach dem schweren Unfall am Wiesbadener Hauptbahnhof mit zwei Bussen und sechs Autos ist in der Nacht auf Freitag ein Mann im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. 23 Menschen wurden nach Angaben der Polizei bei dem Unglück am Donnerstagnachmittag verletzt, einige von ihnen schwer.

Bei dem Todesopfer handelt es sich um einen 85 Jahre alten Fußgänger. Er und eine Frau waren an einem Wartehäuschen von dem Bus eingeklemmt worden, dessen Fahrer den Unfall ausgelöst hatte.

Wartehäuschen zerstört

Hier starb der 85 Jahre alte Passant. Das Wartehäuschen wurde bei dem Unfall zerstört. Bild © Wiesbaden112.de

Der 65 Jahre alte Mann hatte laut Polizei gegen 16.30 Uhr bei einem Halt am Bussteig C kurz vor dem Hauptbahnhof Fahrgäste ein- und aussteigen lassen. Statt dann gemäß der Verkehrsführung nach rechts auf den Kaiser-Friedrich-Ring zu fahren, verlor er offenbar die Kontrolle über den Bus und fuhr geradeaus in Richtung Bahnhofsgebäude.

Der Bus rammte drei Autos und fuhr quer über einen Grünstreifen. Dann kollidierte er mit weiteren drei Autos, ehe er schließlich gegen einen an der Haltstelle Hauptbahnhof stehenden Linienbus krachte. Zum Stehen kam der Bus erst in einem Wartehäuschen, das ebenfalls zerstört wurde.

Fahrer unter Schock

Die Ermittler gingen am späten Abend nicht davon aus, dass der Mann absichtlich handelte. Die Polizei will nun klären, ob ein technischer Defekt oder menschliches Versagen vorlag. Dafür wurde ein Sachverständiger eingeschaltet.

Der Fahrer des Busses, der den Unfall mutmaßlich auslöste, stehe unter Schock, berichtete ein Sprecher der Wiesbadener Verkehrsgesellschaft ESWE dem hr. Zur Betreuung von Beteiligten und Zeugen hätten Seelsorger bereit gestanden.

Großräumige Absperrungen und zwei beschädigte Busse am Wiesbadener Bahnhof. Bild © Annette Rehn

Tank aufgerissen

Bei dem Unfall gegen 16.30 Uhr wurde nach Angaben der Feuerwehr ein Tank an einem der Busse aufgerissen. Eine lange Ölspur habe sich gebildet. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten liefen am Abend noch. Insgesamt waren 60 Mitarbeiter des Rettungsdiensts und 24 Feuerwehrleute vor Ort.

Der Bereich vor dem Hauptbahnhof war 12 Stunden lang großräumig gesperrt. Rechtzeitig vor Beginn des Berufsverkehrs wurde die Sperrung um 4 Uhr am Freitagmorgen wieder aufgehoben. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 50.000 Euro.

Sendung: hr-iNFO, 22.11.2019, 6.00 Uhr