Nach dem Mord an der 15-jährigen Jutta Hoffmann in Lindenfels ist ein 62-Jähriger zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Urteil wurde fast 40 Jahre nach der Gewalttat gesprochen. Seine DNA hatte die Ermittler auf die Spur des Täters gebracht.

Ein Urteil fast 40 Jahre nach der Tat: Das Landgericht Darmstadt hat einen heute 62-Jährigen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Richter ordneten am Freitag an, dass der Angeklagte weiterhin in einer psychiatrischen Klinik bleiben soll, wo er seit 2012 untergebracht ist.

Vergewaltigt und erstochen

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann die 15-jährige Jutta Hoffmann im Juni 1986 in einem Waldstück nahe ihres Elternhauses in Lindenfels (Bergstraße) in den Wald gedrängt, mit einem Messer bedroht, vergewaltigt und anschließend erstochen hatte.

Die 15-Jährige war auf dem Rückweg aus einem Freibad zu ihrem Elternhaus gewesen. Gut eineinhalb Jahre lang galt sie als vermisst, ehe ein Spaziergänger im Februar 1988 ihre skelettierte Leiche im Wald fand.

Ermittler prüften neue Hinweise

Das jahrzehntelang ungeklärte Verbrechen war bei sogenannten Cold-Case-Einheiten von Landeskriminalamt und Polizei gelandet, die ungelöste Mordfälle auf neue Hinweise überprüfen und mit neuer Kriminaltechnik untersuchen. Bei einer erneuten Prüfung von Genspuren an alten Beweismitteln war DNA des Angeklagten entdeckt worden.

Der 62-Jährige ist nach früheren Angaben der Ermittler mehrfach wegen Sexualdelikten und anderer Straftaten verurteilt worden. Der Mann hatte sich laut Staatsanwaltschaft während des Mordprozesses nicht geäußert. Seit dem Jahr 2012 ist er in einer psychiatrischen Klinik in Schleswig-Holstein untergebracht.

Er war ausschließlich wegen Mordes angeklagt worden, weil alle anderen Straftatbestände in dem Fall verjährt sind. Mord kann nach deutschem Recht nicht verjähren.