Containerbrand durch Böller in Neustadt

Ein Altkleidercontainer in Neustadt (Marburg-Biedenkopf) ist am Donnerstagabend offenbar durch hineingeworfene Böller in Brand geraten.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, beobachteten Zeugen sechs unbekannte Jugendliche bei der Tat. Die Feuerwehr löschte den Brand. Sachschaden: rund 1.000 Euro.